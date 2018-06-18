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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Ровенской области горит стеклозавод

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В Ровенской области горит стеклозавод
В Ровенской области горит стеклозавод / Фото пресс-службы ГСЧС

В Ровенской области на территории ЧАО "Рокитнивский стеклозавод" произошел пожар в трансформаторной здания около 11 часов утра.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Ровенской области.

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На место происшествия были направлены два дежурных караула 10-й государственной пожарно-спасательной части пгт. Рокитне, привлечены сотрудники ГП "Рокитновское лесное хозяйство" на двух автоцистернах и одна автоцистерна завода,
– говорится в сообщении спасателей.

По прибытию на место вызова спасатели установили, что пожар возник в трансформаторной здания.

На данный момент площадь пожара составляет около 400 м.кв. Жертв и пострадавших нет.

Бойцы ГСЧС на ликвидацию пожара подали огнетушащие средства. На данный момент на месте пожара работают спасатели.
 


На данный момент площадь пожара составляет около 400 м.кв

Теги: Новости Украины ГСЧС Пожар Ровно
Источник: 24 Канал
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