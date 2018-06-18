В Ровенской области горит стеклозавод
В Ровенской области на территории ЧАО "Рокитнивский стеклозавод" произошел пожар в трансформаторной здания около 11 часов утра.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Ровенской области.
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На место происшествия были направлены два дежурных караула 10-й государственной пожарно-спасательной части пгт. Рокитне, привлечены сотрудники ГП "Рокитновское лесное хозяйство" на двух автоцистернах и одна автоцистерна завода,
– говорится в сообщении спасателей.
По прибытию на место вызова спасатели установили, что пожар возник в трансформаторной здания.
На данный момент площадь пожара составляет около 400 м.кв. Жертв и пострадавших нет.
Бойцы ГСЧС на ликвидацию пожара подали огнетушащие средства. На данный момент на месте пожара работают спасатели.
На данный момент площадь пожара составляет около 400 м.кв