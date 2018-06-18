На Рівненщині горить склозавод

На Рівненщині на території ПРАТ "Рокитнівський склозавод" сталася пожежа в трансформаторній будівлі близько 11 години ранку.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС в Рівненській області.

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На місце події було направлено два чергових караули 10-ї державної пожежно-рятувальної частини смт. Рокитне, залучено співробітників ДП "Рокитнівське лісове господарство" на двох автоцистернах та одна автоцистерна заводу,

– йдеться у повідомленні рятувальників.

По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що пожежа виникла в трансформаторній будівлі.

На даний момент площа пожежі становить близько 400 м.кв. Жертв та постраждалих немає.

Бійці ДСНС на ліквідацію пожежі подали вогнегасячі засоби. На даний момент на місці пожежі працюють рятувальники.



На даний момент площа пожежі становить близько 400 м.кв