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      В Ровненском общежитии произошел масштабный пожар: фото

      32 Читати новину українською
      В Ровенском общежитии произошел пожар
      В Ровенском общежитии произошел пожар / rivne.dsns.gov.ua

      В пятницу, 28 декабря в одном из общежитий Ровно произошел пожар. В результате эвакуировали 15 человек.

      Об этом сообщает ГСЧС.

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      В 04:35 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в общежитии,
      – указано в сообщении.

      Прибыв на место вызова, спасатели выяснили, что пожар возник в одной из комнат общежития на четвертом этаже. Известно, что на тушение были поданы огнетушащие средства.

      пожежа рівне гуртожиток
      Спасатели ликвидируют пожар в Ровно//Фото: ГСЧС

      Более того, из-за сильного задымления огнеборцы в аппаратах защиты органов дыхания и зрения работники ГСЧС спасли 15 человек.

      пожежа гуртожиток рівне
      15 человек были спасены работниками ГСЧС в Ровно / / фото: ГСЧС

      В ГСЧС информируют, что на месте происшествия установили мобильный пункт обогрева, чтобы все могли согреться. Уже в 05:16 пожар был локализован, а в 05:45 полностью ликвидирован.

      гуртожиток пожежа рівне
      ГСЧС полностью ликвидировала пожар в Одесском общежитии//Фото: ГСЧС

      Сейчас ГСЧС устанавливает причину пожара и размеры убытков.

      Теги: Новости Украины Пожар Ровно ГСЧС
      Источник: 24 Канал
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