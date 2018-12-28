В Ровненском общежитии произошел масштабный пожар: фото

В пятницу, 28 декабря в одном из общежитий Ровно произошел пожар. В результате эвакуировали 15 человек.

Об этом сообщает ГСЧС.

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В 04:35 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в общежитии,

– указано в сообщении.

Прибыв на место вызова, спасатели выяснили, что пожар возник в одной из комнат общежития на четвертом этаже. Известно, что на тушение были поданы огнетушащие средства.



Спасатели ликвидируют пожар в Ровно//Фото: ГСЧС

Более того, из-за сильного задымления огнеборцы в аппаратах защиты органов дыхания и зрения работники ГСЧС спасли 15 человек.



15 человек были спасены работниками ГСЧС в Ровно / / фото: ГСЧС

В ГСЧС информируют, что на месте происшествия установили мобильный пункт обогрева, чтобы все могли согреться. Уже в 05:16 пожар был локализован, а в 05:45 полностью ликвидирован.



ГСЧС полностью ликвидировала пожар в Одесском общежитии//Фото: ГСЧС

Сейчас ГСЧС устанавливает причину пожара и размеры убытков.