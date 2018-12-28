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      У рівненському гуртожитку сталася масштабна пожежа: фото

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      У Рівненському гуртожитку сталася пожежа
      У Рівненському гуртожитку сталася пожежа / rivne.dsns.gov.ua

      У п’ятницю, 28 грудня у одному з гуртожитків Рівного сталася пожежа. Унаслідок цього евакуювали 15 людей.

      Про це повідомляє ДСНС.

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      О 04:35 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в гуртожитку,
      – зазначено у повідомленні.

      Прибувши на місце виклику, рятувальники з’ясували, що пожежа виникла у одній із кімнат гуртожитку на четвертому поверсі. Відомо, що на гасіння було подано вогнегасні засоби.

      пожежа рівне гуртожиток
      Рятувальники ліквідовують пожежу у Рівному//Фото: ДСНС

      Більше того, через сильне задимлення вогнеборці в апаратах захисту органів дихання та зору працівники ДСНС врятували 15 людей.

      пожежа гуртожиток рівне
      15 людей було врятовано працівниками ДСНС у Рівному//Фото: ДСНС

      У ДСНС інформують, що на місці події встановили мобільний пункт обігріву, аби усі могли загрітися. Вже о 05:16 пожежу була локалізовано, а о 05:45 повністю ліквідовано.

      гуртожиток пожежа рівне
      ДСНС повністю ліквідувала пожежу у рівненському гуртожитку//Фото: ДСНС

      Наразі ДСНС встановлює причину пожежі та розміри збитків.

      Теги: Новини України ДСНС Рівне Пожежа
      Джерело: 24 Канал
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