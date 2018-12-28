У рівненському гуртожитку сталася масштабна пожежа: фото

У п’ятницю, 28 грудня у одному з гуртожитків Рівного сталася пожежа. Унаслідок цього евакуювали 15 людей.

Про це повідомляє ДСНС.

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О 04:35 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в гуртожитку,

– зазначено у повідомленні.

Прибувши на місце виклику, рятувальники з’ясували, що пожежа виникла у одній із кімнат гуртожитку на четвертому поверсі. Відомо, що на гасіння було подано вогнегасні засоби.



Рятувальники ліквідовують пожежу у Рівному//Фото: ДСНС

Більше того, через сильне задимлення вогнеборці в апаратах захисту органів дихання та зору працівники ДСНС врятували 15 людей.



15 людей було врятовано працівниками ДСНС у Рівному//Фото: ДСНС

У ДСНС інформують, що на місці події встановили мобільний пункт обігріву, аби усі могли загрітися. Вже о 05:16 пожежу була локалізовано, а о 05:45 повністю ліквідовано.



ДСНС повністю ліквідувала пожежу у рівненському гуртожитку//Фото: ДСНС

Наразі ДСНС встановлює причину пожежі та розміри збитків.