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В Ровно 7-летнего мальчика убило током

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В Ровно 7-летнего мальчика убило током
В Ровно 7-летнего мальчика убило током / lvivnews.com.ua

В четверг, 16 августа, в Ровно медики областной детской больницы сообщили о смерти семилетнего мальчика, который получил поражение электрическим током.

Как сообщили в полиции, двое детей – четырех и семи лет играли на улице возле трансформаторной станции, расположенной во дворе многоквартирных домов. Старший из мальчиков схватил провод с поврежденной изоляцией.

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До приезда скорой его пытались спасти прохожие. В состоянии клинической смерти ребенка доставили в больницу, однако спасти ребенка не удалось. Полиция открыла уголовное производство по факту умышленного убийства.

Мальчик держался руками за обвисший кабель и ходил по ограде. В одном месте изоляция кабеля напряжением 380В была повреждена и произошло поражение электротоком. Кабель не является собственностью облэнерго, а принадлежит предпринимателю, который и несет ответственность за его содержание,
– сказала пресс-секретарь ЧАО "Ровнооблэнерго" Алла Лихачева.

К слову, 16 августа в Одесской области на 6-летнего ребенка упали металлические двери возле жилого дома. Мальчик получил тяжкие телесные повреждения, в результате которых погиб на месте инцидента.

Теги: Новости Украины Жертвы Полиция Чрезвычайное происшествие Дети и несовершеннолетние Ровно
Источник: 24 канал
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