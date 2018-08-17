У Рівному 7-річного хлопчика вбило струмом

У четвер, 16 серпня, в Рівному медики обласної дитячої лікарні повідомили про смерть семирічного хлопчика, який отримав ураження електричним струмом.

Як повідомили в поліції, двоє дітей – чотирьох та семи років – грались на вулиці поблизу трансформаторної станції, розташованої у дворі багатоквартиних будинків. Старший із хлопчиків схопив дріт із пошкодженою ізоляцію.

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До приїзду швидкої його намагались врятувати перехожі. В стані клінічної смерті дитину доставили до лікарні, проте врятувати дитину не вдалося. Поліція відкрила кримінальне провадження за фатком умисного вбивства.

Хлопчик тримався руками за обвислий кабель і ходив по огорожі. В одному місці ізоляція кабеля напругою 380В була пошкоджена і сталося ураження електострумом. Кабель не є власністю обленерго, а належить підприємцю, який і несе відповідальність за його утримання,

– сказала речниця ПрАТ "Рівнеобленерго" Алла Ліхачова.

До слова, 16 серпня на Одещині на 6-річну дитину впали металеві двері біля житлового будинку. Хлопчик отримав тяжкі тілесні ушкодження, в результаті яких загинув на місці інциденту.