В Ровно горел грузовой поезд на железнодорожной станции: появилось видео

Пожар на ровненской железнодорожной станции произошел около 01:00 23 июня. Огонь вспыхнул в одном из вагонов грузового поезда с дровами разных пород. Существовала угроза переброски пламени на расположенную рядом цистерну с горюче-смазочными материалами.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Бойцами ГСЧС было подано два водяных и один воздушно-пенный ствол на ликвидацию пожара и один водяной ствол на охлаждение цистерны. Руководителем тушения пожара было принято решение привлечь к ликвидации пожарный поезд и отсоединить расположенную рядом цистерну,

– рассказали спасатели.

Уже в 00:27 пожар удалось локализовать, а в 02:15 полностью ликвидировать. Жертв и пострадавших нет.

К ликвидации пожара были привлечены четыре автомобиля спецтехники ГСЧС 19 человек личного состава, один пожарный поезд и шесть работников пожарного поезда.

На данный момент причины возникновения пожара и нанесенные им убытки устанавливаются.

Смотрите видео ликвидации пожара в грузовом поезде в Ровно