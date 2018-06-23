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У Рівному горів вантажний потяг на залізничній станції: з'явилося відео

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У Рівному горів вантажний потяг на залізничній станції
У Рівному горів вантажний потяг на залізничній станції / Фото прес-служби ДСНС

Пожежа на рівненській залізничній станції сталася близько 01:00 години ночі 23 червня. Вогонь спалахнув у одному з вагонів вантажного потяга з дровами різних порід. Існувала загроза перекидання полум’я на поруч розташовану цистерну з паливо-мастильними матеріалами.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС. 

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Бійцями ДСНС було подано два водяних та один повітрянно-пінний ствол на ліквідацію пожежі та один водяний ствол на охолодження цистерни. Керівником гасіння пожежі було прийнято рішення залучити до ліквідації пожежний потяг та від'єднати поруч розташовану цистерну,
– розповіли рятувальники.

Вже о 00:27 пожежу вдалося локалізувати, а о 02:15 повністю ліквідувати. Жертв та постраждалих немає.

До ліквідації пожежі було залучено чотири автомобілі спецтехніки ДСНС 19 чоловік особового складу, один пожежний потяг та шість працівників пожежного потягу.

На разі причини виникнення пожежі та завдані нею збитки встановлюються.

Дивіться відео ліквідації пожежі у вантажному потязі у Рівному

 

Теги: Новини України Пожежа Рівне ДСНС
Джерело: 24 Канал
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