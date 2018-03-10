В Ровно неизвестные бросили гранату в жилой дом

10 марта, около часа ночи на улице Заречной, в Ровно, прогремел взрыв. В результате были повреждены забор, фасад и окна дома, где проживает 38-летний владелец с женой и малолетним ребенком.

Сообщает пресс-служба полиции.

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Полицейские установили, что на месте происшествия вероятно произошел взрыв гранаты РГД-5. Металлические обломки изъяты и направлены на экспертизу.

"По факту хулиганства с применением оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений, следователи открыли уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении. .

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.