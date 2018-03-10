У Рівному невідомі кинули гранату в житловий будинок

10 березня, близько першої години ночі на вулиці Зарічна, що у Рівному, пролунав вибух. У результаті було пошкоджено паркан, фасад та вікно будинку, де проживає 38-річний власник з дружиною та малолітньою дитиною.

Повідомляє прес-служба поліції.

Читайте також: Нічні погоні: у Києві та Рівному постраждали 5 поліцейських

Поліцейські встановили, що на місці події ймовірно стався вибух гранати РГД-5. Металеві уламки вилучено та направлено на експертизу.

"За фактом хуліганства із застосуванням зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України", – йдеться у повідомленні. .

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.