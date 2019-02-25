В Ровно неизвестный бросил гранату в дом главы городского суда: фото
Ночью 25 февраля неизвестный обстрелял из автоматического оружия и бросил гранату РГД-5 в частный дом городского главы суда Петра Денисюка.
Правоохранители рассматривают различные версии совершенного преступления, однако основная из них – профессиональная деятельность потерпевшего.
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Граната взорвалась внутри помещения, в результате чего был поврежден фасад дома.
Взрыв гранаты повредил часть дома
К тому же, в направлении дома было совершено около 12 выстрелов из оружия, изготовленного на базе автомата Калашникова, которые разбили окна. С места происшествия были изъяты осколки от указанной гранаты и гильзы от патронов калибра 7,62 мм. Из людей никто не пострадал.
По дому совершили 12 выстрелов
В полиции 24 каналу сообщили, что ночью правоохранители получили план перехват неизвестного авто, но найти его не смогли. Сейчас с целью раскрытия данного преступления создана специальная группа из числа наиболее опытных следователей и оперативников.