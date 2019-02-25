В Ровно неизвестный бросил гранату в дом главы городского суда: фото

Ночью 25 февраля неизвестный обстрелял из автоматического оружия и бросил гранату РГД-5 в частный дом городского главы суда Петра Денисюка.

Правоохранители рассматривают различные версии совершенного преступления, однако основная из них – профессиональная деятельность потерпевшего.

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Граната взорвалась внутри помещения, в результате чего был поврежден фасад дома.



Взрыв гранаты повредил часть дома

К тому же, в направлении дома было совершено около 12 выстрелов из оружия, изготовленного на базе автомата Калашникова, которые разбили окна. С места происшествия были изъяты осколки от указанной гранаты и гильзы от патронов калибра 7,62 мм. Из людей никто не пострадал.



По дому совершили 12 выстрелов

В полиции 24 каналу сообщили, что ночью правоохранители получили план перехват неизвестного авто, но найти его не смогли. Сейчас с целью раскрытия данного преступления создана специальная группа из числа наиболее опытных следователей и оперативников.