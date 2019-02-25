У Рівному невідомий кинув гранату до будинку голови міського суду: фото

Вночі 25 лютого невідомий обстріляв з автоматичної зброї та кинув гранату РГД-5 до приватного будинку міського голови суду Петра Денисюка.

Правоохоронці розглядають різні версії скоєного злочину, утім основна з них – професійна діяльність потерпілого.

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Граната вибухнула в будинку, внаслідок чого було пошкоджено фасад будинку.



Вибух гранати пошкодив частину будинку

До того ж, в напрямку будинку було здійснено близько 12 пострілів зі зброї, виготовленої на базі автомата Калашникова, які розбили вікна. З місця події було вилучено уламки від вказаної гранати і гільзи від патронів калібру 7,62 мм. З людей ніхто не постраждав.



По будинку здійснили 12 пострілів

У поліції 24 каналу повідомили, що вночі правоохоронці отримали план перехоплення авто невідомого, але знайти його не змогли. Наразі з метою розкриття вказаного злочину, створена спеціальна група з числа найбільш досвідчених слідчих та оперативників.