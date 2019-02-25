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      У Рівному невідомий кинув гранату до будинку голови міського суду: фото

      274 Читать новость на русском
      Суддя Петро Денисюк
      Суддя Петро Денисюк / Rivne.com.ua

      Вночі 25 лютого невідомий обстріляв з автоматичної зброї та кинув гранату РГД-5 до приватного будинку міського голови суду Петра Денисюка.

      Правоохоронці розглядають різні версії скоєного злочину, утім основна з них – професійна діяльність потерпілого. 

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      Граната вибухнула в будинку, внаслідок чого було пошкоджено фасад будинку.

      Вибух гранати пошкодив частину будинку
      Вибух гранати пошкодив частину будинку

      До того ж, в напрямку будинку було здійснено близько 12 пострілів зі зброї, виготовленої на базі автомата Калашникова, які розбили вікна. З місця події було вилучено уламки від вказаної гранати і гільзи від патронів калібру 7,62 мм. З людей ніхто не постраждав.

      По будинку здійснили 12 пострілів
      По будинку здійснили 12 пострілів

      У поліції 24 каналу повідомили, що вночі правоохоронці отримали план перехоплення авто невідомого, але знайти його не змогли. Наразі з метою розкриття вказаного злочину, створена спеціальна група з числа найбільш досвідчених слідчих та оперативників.

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      Теги: Новини України Зброя Поліція Судді Рівне
      Джерело: 24 канал
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