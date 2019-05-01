В Ровно отключили горячую воду

Централизованное горячее водоснабжение в Ровно прекратили с 1 мая. Причина – задолженность жителей города перед "Ровнотеплоэнерго", а также рост цены на газ.

Об ухудшении экономической ситуации на предприятии из-за долгов населения за потребленные услуги и вынужденном шаге по отключению поставки горячей воды пресс-служба ООО "Ровнотеплоэнерго" написала на своей странице в Facebook.

Читайте также: Новая коммуналка, цена газа, техосмотр и медкарта: что изменится в мае

Кроме задолженности, на предприятии жалуются на "неожиданное повышение цены на газ со стороны НАК "Нафтогаз". Действительно, национальный монополист на 15% поднял цену на газ для теплоснабжающих предприятий с 1 мая 2019 года.

"С сегодняшнего дня после многочисленных предупреждений централизованное горячее водоснабжение в городе прекращено", – говорится в сообщении.

Правда, не для всех: исключение – потребители, которые получают горячую воду от котельных. Сейчас, говорят в "Ровнотеплоэнерго", использование твердого топлива – единственная возможность подогревать воду.

Возобновить поставки горячей воды для всего города обещают только в том случае, если жители Ровно начнут платить за полученные услуги. Причем "с положительной динамикой" – то есть, с погашением задолженности хотя бы частично.

Как изменилась цена на газ для украинцев с 1 мая – читайте в материале 24 канала