У Рівному відключили гарячу воду

Централізоване гаряче водопостачання у Рівному припинили з 1 травня. Причина – заборгованість мешканців міста перед "Рівнетеплоенерго", а також зростання ціни на газ.

Про погіршення економічної ситуації на підприємстві через борги населення за спожиті послуги та вимушений крок з відключення постачання гарячої води прес-служба ТОВ "Рівнетеплоенерго" написала на своїй сторінці у Facebook.

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Окрім заборгованості, на підприємстві нарікають на "несподіване підняття ціни на газ з боку НАК "Нафтогаз". Дійсно, національний монополіст на 15% підняв ціну на газ для теплопостачальних підприємств із 1 травня 2019 року.

"Відсьогодні після численних попереджень централізоване гаряче водопостачання у місті припинене", – мовиться у повідомленні.

Щоправда, не для всіх: виняток – споживачі, які отримують гарячу воду від котелень на твердому паливі. Наразі, кажуть у "Рівнетеплоенерго", використання твердого палива – єдина можливість підігрівати воду.

Поновити постачання гарячої води для всього міста обіцяють лише у тому випадку, якщо мешканці Рівного почнуть сплачувати за отримані послуги. Причому "з позитивною динамікою" – тобто, з погашенням заборгованості хоча б частково.

Як змінилася ціна на газ для українців з 1 травня – читайте у матеріалі 24 каналу