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      У Рівному відключили гарячу воду

      72 Читать новость на русском
      Рівне – без гарячої води
      Рівне – без гарячої води / Ілюстративне фото

      Централізоване гаряче водопостачання у Рівному припинили з 1 травня. Причина – заборгованість мешканців міста перед "Рівнетеплоенерго", а також зростання ціни на газ.

      Про погіршення економічної ситуації на підприємстві через борги населення за спожиті послуги та вимушений крок з відключення постачання гарячої води прес-служба ТОВ "Рівнетеплоенерго" написала на своїй сторінці у Facebook.

      Читайте також: Нова комуналка, ціна газу, техогляд і медкартка: що зміниться у травні

      Окрім заборгованості, на підприємстві нарікають на "несподіване підняття ціни на газ з боку НАК "Нафтогаз". Дійсно, національний монополіст на 15% підняв ціну на газ для теплопостачальних підприємств із 1 травня 2019 року.

      "Відсьогодні після численних попереджень централізоване гаряче водопостачання у місті припинене", – мовиться у повідомленні.

      Щоправда, не для всіх: виняток – споживачі, які отримують гарячу воду від котелень на твердому паливі. Наразі, кажуть у "Рівнетеплоенерго", використання твердого палива – єдина можливість підігрівати воду. 

      Поновити постачання гарячої води для всього міста обіцяють лише у тому випадку, якщо мешканці Рівного почнуть сплачувати за отримані послуги. Причому "з позитивною динамікою" – тобто, з погашенням заборгованості хоча б частково. 

      Як змінилася ціна на газ для українців з 1 травня – читайте у матеріалі 24 каналу

      blog_ava
      Чому Європа та весь світ відзначають 1 травня
      сьогодні
      10700
      Теги: Новини України Гроші Комунальні послуги Газ Рівне Нафтогаз
      Джерело: 24 канал
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