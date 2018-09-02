В Ровно подожгли авто депутата-свободовца
В Ровно подожгли элитное авто депутата-свободовца. Машина была припаркована возле дома, где живет 30-летний депутат городского совета Святослав Стельмащук.
Об этом написал депутат на своей странице в Facebook.
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В результате поджога никто не пострадал. Спасатели успели предотвратить взрыв машины. Именно авто сильно повреждено. Депутат связывает поджог с политической деятельностью.
"В 1 час ночи неизвестные подожгли мой автомобиль. Спасибо за оперативную работу спасателям - никто не пострадал, однако машина восстановлению не подлежит", – говорится в сообщении.
Источник: 24 канал
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