В Ровно произошел масштабный пожар в одном из местных ресторанов: фото

В половине третьего ночи произошел пожар в ресторане LION, который расположен в парке имени Шевченко. Площадь пожара в заведении достигла 100 квадратных метров.

Спасатели прибыли на место возгорания сразу же после того, как получили сообщение о пожаре. По состоянию на 4 утра пожарные локализовали возгорание, сообщили чрезвычайники.

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На место вызова было оперативно направлено четыре пожарно-спасательных отделения спасателей и оперативно-координационный центр областного управления ДСНС,

– говорится в сообщении.



Чрезвычайники на месте инцидента / Фото ДСНС

На месте работает пять единиц спецтехники ДСНС и 20 спасателей.



Спасатели локализовали пожар / Фото ДСНС

Причина возгорания пока остается неизвестной. Информации о жертвах и пострадавших также нет.



Площадь пожара в заведении достигла 100 квадратных метров / Фото ДСНС