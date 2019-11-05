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      В Ровно произошел масштабный пожар в одном из местных ресторанов: фото

      26 Читати новину українською
      Пожар в ресторане LION
      Пожар в ресторане LION / ГСЧС

      В половине третьего ночи произошел пожар в ресторане LION, который расположен в парке имени Шевченко. Площадь пожара в заведении достигла 100 квадратных метров.

      Спасатели прибыли на место возгорания сразу же после того, как получили сообщение о пожаре. По состоянию на 4 утра пожарные локализовали возгорание, сообщили чрезвычайники.

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      На место вызова было оперативно направлено четыре пожарно-спасательных отделения спасателей и оперативно-координационный центр областного управления ДСНС,
      – говорится в сообщении.

      пожежа в ресторані Рівне
      Чрезвычайники на месте инцидента / Фото ДСНС

      На месте работает пять единиц спецтехники ДСНС и 20 спасателей.

      Пожежа в ресторані Рівне
      Спасатели локализовали пожар / Фото ДСНС

      Причина возгорания пока остается неизвестной. Информации о жертвах и пострадавших также нет.

      Пожежа в ресторані Рівне
      Площадь пожара в заведении достигла 100 квадратных метров / Фото ДСНС

       

      blog_ava
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      4 ноября
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      Автор: Михаил Года
      Теги: ГСЧС Пожар Ровно Новости Украины
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