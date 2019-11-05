В Ровно произошел масштабный пожар в одном из местных ресторанов: фото
В половине третьего ночи произошел пожар в ресторане LION, который расположен в парке имени Шевченко. Площадь пожара в заведении достигла 100 квадратных метров.
Спасатели прибыли на место возгорания сразу же после того, как получили сообщение о пожаре. По состоянию на 4 утра пожарные локализовали возгорание, сообщили чрезвычайники.
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На место вызова было оперативно направлено четыре пожарно-спасательных отделения спасателей и оперативно-координационный центр областного управления ДСНС,
– говорится в сообщении.
Чрезвычайники на месте инцидента / Фото ДСНС
На месте работает пять единиц спецтехники ДСНС и 20 спасателей.
Спасатели локализовали пожар / Фото ДСНС
Причина возгорания пока остается неизвестной. Информации о жертвах и пострадавших также нет.
Площадь пожара в заведении достигла 100 квадратных метров / Фото ДСНС
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