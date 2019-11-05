У Рівному сталася масштабна пожежа в одному з місцевих ресторанів: фото
О пів на третю ночі сталася пожежа в ресторані LION, який розташований у парку імені Шевченка. Площа пожежі в закладі сягнула 100 квадратних метрів.
Рятувальники прибули на місце займання одразу ж після того, як отримали повідомлення про пожежу. Станом на 4 годину ранку пожежники локалізували займання, повідомили надзвичайники.
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На місце виклику було оперативно направлено чотири пожежно-рятувальних відділення рятувальників і оперативно-координаційний центр обласного управління ДСНС,
– йдеться у повідомленні.
Надзвичайники на місці інциденту / Фото ДСНС
На місці працює п'ять одиниць спецтехніки ДСНС та 20 рятувальників.
Рятувальники локалізували пожежу / Фото ДСНС
Причина займання поки залишається невідомою. Інформації щодо жертв та постраждалих також немає.
Площа пожежі в закладі сягнула 100 квадратних метрів / Фото ДСНС
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