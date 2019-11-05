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      У Рівному сталася масштабна пожежа в одному з місцевих ресторанів: фото

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      Пожежа в ресторані LION
      Пожежа в ресторані LION / ДСНС

      О пів на третю ночі сталася пожежа в ресторані LION, який розташований у парку імені Шевченка. Площа пожежі в закладі сягнула 100 квадратних метрів.

      Рятувальники прибули на місце займання одразу ж після того, як отримали повідомлення про пожежу. Станом на 4 годину ранку пожежники локалізували займання, повідомили надзвичайники.

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      На місце виклику було оперативно направлено чотири пожежно-рятувальних відділення рятувальників і оперативно-координаційний центр обласного управління ДСНС,
      – йдеться у повідомленні.

      пожежа в ресторані Рівне
      Надзвичайники на місці інциденту / Фото ДСНС

      На місці працює п'ять одиниць спецтехніки ДСНС та 20 рятувальників.

      Пожежа в ресторані Рівне
      Рятувальники локалізували пожежу / Фото ДСНС

      Причина займання поки залишається невідомою. Інформації щодо жертв та постраждалих також немає.

      Пожежа в ресторані Рівне
      Площа пожежі в закладі сягнула 100 квадратних метрів / Фото ДСНС

       

      blog_ava
      Секс і брехня пов'язані: результати дослідження
      4 листопада
      2447
      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Рівне Пожежа ДСНС
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