В Ровно в частный дом неизвестный бросил гранату

В Ровно на улице Котляревского неизвестный бросил гранату в частный дом. В момент взрыва в помещении находился 65-летний хозяин с женой.

Полиция сообщает, что взрыв произошел в два часа ночи 9 июля. В результате взрыва никто не пострадал.

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По результатам осмотра работниками взрывотехнического отдела ГУНП стало известно, что во дворе взорвалась граната РГД-5. Следователи изъяли обломки и рычаг запала к ней. Взрывом поврежден фасад дома, роллеты на окнах и дверях,

– отметили в полиции.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Правоохранители устанавливают личность злоумышленника и все обстоятельства произошедшего.



Во дворе взорвалась граната РГД-5