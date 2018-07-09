У Рівному в приватний будинок невідомий кинув гранату

У Рівному на вулиці Котляревського невідомий кинув гранату у приватний будинок. У момент вибуху в помешканні перебував 65-річний господар з дружиною.

Поліція повідомляє, що вибух стався о другій годині ночі 9 липня. У результаті вибуху ніхто не постраждав.

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За результатами огляду працівниками вибухотехнічного відділу ГУНП стало відомо, що на подвір’ї вибухнула граната РГД-5. Слідчі вилучили уламки та важіль запалу до неї. Вибухом пошкоджено фасад будинку, ролети на вікнах та дверях,

– зазначили у поліції.

За цим фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Правоохоронці встановлюють особу зловмисника та усі обставини події.



На подвір’ї вибухнула граната РГД-5