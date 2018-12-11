13:37
11 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Личный уборщик Кадырова. Нелетающее такси
      Вєсті Кремля
      22:25, 10 декабря
      Вести.UA. Радикальный эксперт по боксу. Пролет Савченко
      Вєсті.UA
      19:57, 10 декабря
      Куда коммунальщики тратят сотни миллионов гривен, или Зачем расчищать пляжи под Новый год
      ЦРУ
      09:00, 7 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Репрессивная психиатрия
      Згадати все
      00:10, 8 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      В СБУ подтвердили российское гражданство семьи Семочко

      39 Читати новину українською
      Сергей Семочко
      Сергей Семочко / Фото из открытых источников

      Жена скандального главы контрразведки Сергея Семочко Татьяна Лысенко таки имеет российский паспорт.

      Такую информацию предоставила Шевченковскому райсуду Служба безопасности Украины.

      Читайте также: Резонансное дело Семочко: скандал в Раде

      В постановлении суда указано, что гражданская жена и ее дочь имеют гражданство Российской Федерации.

      Семочко Росія паспорт СБУ російське громадянство
      Сергей Семочко

      В то же время, не так давно сам Семочко в интервью одному из телеканалов уверял: и он, и его семья имеют только украинское гражданство.

      Относительно гражданства крымчан следует помнить, что более 2 миллионов граждан Украины, которые по состоянию на 2014 год проживали в Крыму, стали жертвами тотальной автоматической паспортизации Путиным всех крымчан. Подавляющее большинство из них были вынуждены подчиниться оккупационному режиму. Татьяна Лысенко, моя любимая женщина, с которой мы венчаны перед Богом и воспитываем ребенка, также является гражданкой Украины,
      – подчеркнул заместитель председателя Службы внешней разведки Украины Сергей Семочко.

      Напомним, еще в августе 2018 было опубликовано копии российских паспортов, якобы выданных в Крыму родственникам Семочко – гипотетической жене Татьяне Лысенко, ее дочери Анастасии Котон и зятю Владимиру Котону. На копиях паспортов значились все необходимые для их проверки выходные и персональные данные. Журналисты доказали связь Семочко с семьей Лысенко-Котонов и подтвердили два из трех паспортов.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России СБУ
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Нобелевская премия как извинение за динамит: кому и за что достаются миллионы долларов
      сегодня , 13:00 Нобелевская премия как извинение за динамит: кому и за что достаются миллионы долларов
      Олесь Друкач 33
      Чому українці обирають тих самих та хто дійсно може змінити країну
      сегодня , 12:41 Чому українці обирають тих самих та хто дійсно може змінити країну
      Артем Овдієнко 567
      Футбол за "спасибо", или Кто обос*ался – игроки или руководители клуба?
      сегодня , 10:44 Футбол за "спасибо", или Кто обос*ался – игроки или руководители клуба?
      Анатолій Яворський 204
      Чемпионская поступь "Шахтера", неоднозначное "Динамо", чудо-"Александрия": итоги топ команд УПЛ
      сегодня , 10:17 Чемпионская поступь "Шахтера", неоднозначное "Динамо", чудо-"Александрия": итоги топ команд УПЛ
      Ігор Саджениця 107
      Самые роскошные свадьбы 2018: какие пары распрощались с холостяцкой жизнью
      сегодня , 10:00 Самые роскошные свадьбы 2018: какие пары распрощались с холостяцкой жизнью
      Юлія Михайлова 365
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук