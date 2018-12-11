В СБУ подтвердили российское гражданство семьи Семочко

Жена скандального главы контрразведки Сергея Семочко Татьяна Лысенко таки имеет российский паспорт.

Такую информацию предоставила Шевченковскому райсуду Служба безопасности Украины.

Читайте также: Резонансное дело Семочко: скандал в Раде

В постановлении суда указано, что гражданская жена и ее дочь имеют гражданство Российской Федерации.



Сергей Семочко

В то же время, не так давно сам Семочко в интервью одному из телеканалов уверял: и он, и его семья имеют только украинское гражданство.

Относительно гражданства крымчан следует помнить, что более 2 миллионов граждан Украины, которые по состоянию на 2014 год проживали в Крыму, стали жертвами тотальной автоматической паспортизации Путиным всех крымчан. Подавляющее большинство из них были вынуждены подчиниться оккупационному режиму. Татьяна Лысенко, моя любимая женщина, с которой мы венчаны перед Богом и воспитываем ребенка, также является гражданкой Украины,

– подчеркнул заместитель председателя Службы внешней разведки Украины Сергей Семочко.

Напомним, еще в августе 2018 было опубликовано копии российских паспортов, якобы выданных в Крыму родственникам Семочко – гипотетической жене Татьяне Лысенко, ее дочери Анастасии Котон и зятю Владимиру Котону. На копиях паспортов значились все необходимые для их проверки выходные и персональные данные. Журналисты доказали связь Семочко с семьей Лысенко-Котонов и подтвердили два из трех паспортов.