У СБУ підтвердили російське громадянство сім'ї Семочка

Дружина скандального голови контррозвідки Сергія Семочка Тетяна Лисенко таки має російський паспорт.

Таку інформацію надала Шевченківському райсуду Служба Безпеки України.

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В ухвалі суду зазначено, що цивільна дружина та її донька мають громадянство Російської Федерації.



Сергій Семочко

У той самий час, не так давно сам Семочко у інтерв'ю одному з телеканалів запевняв: і він, і його сім'я мають тільки українське громадянство.

Стосовно громадянства кримчан слід пам'ятати, що понад 2 мільйони громадян України, які станом на 2014 рік мешкали в Криму, стали жертвами тотальної автоматичної паспортизації Путіним всіх кримчан. Переважна більшість з них були вимушені підкоритися окупаційному режиму. Тетяна Лисенко, моя кохана жінка, з якою ми обвінчані перед Богом і виховуємо дитину, також є громадянкою України,

– наголосив заступник голови Служби зовнішньої розвідки України Сергій Семочко.

Нагадаємо, ще в серпні 2018 було опубліковано копії російських паспортів, нібито виданих у Криму родичам Семочка – гіпотетичній дружині Тетяні Лисенко, її дочці Анастасії Котон та зятю Володимиру Котону. На копіях паспортів значились усі необхідні для їх перевірки вихідні та персональні дані. Журналісти довели зв'язок Семочка із родиною Лисенків-Котонів і підтвердили два з трьох паспортів.