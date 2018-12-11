13:43
11 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Особистий прибиральник Кадирова. Нелітаюче таксі
      Вєсті Кремля
      22:23, 10 грудня
      Вєсті.UA. Радикальний експерт з боксу. Прольот Савченко
      Вєсті.UA
      19:53, 10 грудня
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, 7 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Репресивна психіатрія
      Згадати все
      00:10, 8 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      У СБУ підтвердили російське громадянство сім'ї Семочка

      229 Читать новость на русском
      Сергій Семочко
      Сергій Семочко / Фото з відкритих джерел

      Дружина скандального голови контррозвідки Сергія Семочка Тетяна Лисенко таки має російський паспорт.

      Таку інформацію надала Шевченківському райсуду Служба Безпеки України.

      Читайте також: Резонансна справа Семочка: скандал у Раді

      В ухвалі суду зазначено, що цивільна дружина та її донька мають громадянство Російської Федерації.

      Семочко Росія паспорт СБУ російське громадянство
      Сергій Семочко

      У той самий час, не так давно сам Семочко у інтерв'ю одному з телеканалів запевняв: і він, і його сім'я мають тільки українське громадянство.

      Стосовно громадянства кримчан слід пам'ятати, що понад 2 мільйони громадян України, які станом на 2014 рік мешкали в Криму, стали жертвами тотальної автоматичної паспортизації Путіним всіх кримчан. Переважна більшість з них були вимушені підкоритися окупаційному режиму. Тетяна Лисенко, моя кохана жінка, з якою ми обвінчані перед Богом і виховуємо дитину, також є громадянкою України,
      – наголосив заступник голови Служби зовнішньої розвідки України Сергій Семочко.

      Нагадаємо, ще в серпні 2018 було опубліковано копії російських паспортів, нібито виданих у Криму родичам Семочка – гіпотетичній дружині Тетяні Лисенко, її дочці Анастасії Котон та зятю Володимиру Котону. На копіях паспортів значились усі необхідні для їх перевірки вихідні та персональні дані. Журналісти довели зв'язок Семочка із родиною Лисенків-Котонів і підтвердили два з трьох паспортів. 

      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія СБУ
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      5 хітів Imagine Dragons, які треба послухати перед концертом в Києві
       31 серпня , 10:45
      Наслідки буревію в Україні: 800 знеструмлених населених пунктів, повалені дерева, зірвані дахи
       2 липня 2017 , 18:34
      Цена топлива возросла до 36,75 грн/литр
       8 жовтня , 12:10
      Шістьох екс-гравців Олімпіка довічно дискваліфіковано через участь у договірних матчах – відомі прізвища
       21 листопада , 15:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук