В СБУ прокомментировали отказ Савченко пройти полиграф

Народный депутат Надежда Савченко была уведомлена о том, что в четверг, 5 апреля, она должна пройти судебную психологическую экспертизу с использованием полиграфа. Однако в последний момент она отказалась от прохождения экспертизы.

Как сообщили в СБУ, Савченко в присутствии экспертов отказалась принимать участие в исследовании, выдвинув новые требования – предоставить ей сначала для ознакомления все имеющиеся у следствия материалы проведенных негласных следственных (розыскных) действий.

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По мнению спецслужбы, это является "исключительно попыткой введения в заблуждение украинского общества и представителей СМИ в якобы заинтересованности Савченко в установлении истины в этом деле".

"Проведение психологической экспертизы с использованием полиграфа предусматривает конкретные ответы тестируемого в форме "да/нет" на поставленные экспертом вопросы, которые сформированы исключительно в рамках и по сути объявленного подозрения, которое есть в распоряжении защиты, самой подозреваемой и представителей СМИ", – заявили в СБУ.