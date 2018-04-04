Не только Савченко: Аваков рассказал, кто планировал массовый расстрел в Раде

Задержанный в Румынии бывший глава "Укрспирта" Михаил Лабутин вместе с подельниками тоже планировал массовые убийства в Верховной Раде, как и внефракционный народный депутат Надежда Савченко.

Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью LIGA.net.

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"Дело Савченко – Рубана – не первая ситуация за последние месяцы. Первая случилась с бандой под руководством Лабутина, которого недавно задержали в Румынии по нашему ордеру", – подчеркнул он.

Глава МИД отметил, что у экс-главы "Укрспирта" была аналогичная с Савченко схема.

Бандиты обсуждали с подельниками, как они ворвутся несколькими десятками автоматчиков в Верховную Раду, возьмут от каждой фракции по одиозному депутату (практически цитирую их разговор), выведут на Площадь Конституции и там расстреляют. После этого – попросят поддержки украинского народа,

– заявил министр.

Кроме того, Аваков рассказал, что Лабутин планировал и его убийство.

"Параллельно планировали взорвать мой автомобиль снарядом от пушки "Гиацинт", купленным за 100 тысяч долларов – потому что тот, кто им может помешать, "ездит на бронированной машине", – добавил он.

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Кроме этого, Аваков рассказал, что для того, чтобы военные не вмешались в эту ситуацию, экс-глава "Укрспирта" с подельниками планировали дать командирам двух воинских частей, которые дислоцируются под Киевом, по несколько миллионов долларов и вел с ними об этом переговоры.

"Для нормального человека это все кажется похожим на шизофрению. Но есть люди, которые в реальность такого сценария верят, и готовы действовать", – подчеркнул министр.

Напомним, ранее в Генеральной прокуратуре Украины заявили, что участники преступной организации вместе с бывшим генеральным директором государственного предприятия "Укрспирт" Михаилом Лабутиным готовили покушение на жизнь главы МВД Арсена Авакова.