Не лише Савченко: Аваков розповів, хто планував масовий розстріл у Раді

Затриманий в Румунії колишній голова "Укрспирту" Михайло Лабутін разом з поплічниками теж планував масові вбивства у Верховній Раді, як і позафракційний народний депутат Надія Савченко.

Про це розповів міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в інтерв'ю LIGA.net.

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"Справа Савченко-Рубана – не перша ситуація за останні місяці. Перша трапилася з бандою під керівництвом Лабутіна, якого нещодавно затримали в Румунії за нашим ордером", – наголосив він.

Глава МЗС зазначив, що в екс-очільника "Укрспирту" була аналогічна з Савченко схема.

Бандити обговорювали з поплічниками, як вони увірвуться декількома десятками автоматників до Верховної Ради, візьмуть від кожної фракції по одіозному депутату (практично цитую їхню розмову), виведуть на Площу Конституції і там розстріляють. Після цього – попросять підтримки українського народу,

– заявив міністр.

Окрім того, Аваков розповів, що Лабутін планував і його вбивство.

"Паралельно планували підірвати мій автомобіль снарядом від гармати "Гіацинт", купленої за 100 тисяч доларів – тому що той, хто їм може завадити "їздить на броньованій машині", – додав він.

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Окрім цього, Аваков розповів, що для того, аби військові не втрутилися у цю ситуацію, екс-глава "Укрспирту" з поплічниками планували дати командирам двох військових частин, які дислокуються під Києвом, по кілька мільйонів доларів і вів з ними про це переговори.

"Для нормальної людини це все здається схожим на шизофренію. Але є люди, які в реальність такого сценарію вірять, і готові діяти", – наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше у Генеральній прокуратурі України заявили, що учасники злочинної організації разом із колишнім генеральним директором державного підприємства "Укрспирт" Михайлом Лабутіним готували замахи на життя глави МВС Арсена Авакова.