В секторе Газа новые столкновения: есть погибшие

В пятницу, 8 июня, в результате столкновений с израильскими солдатами на границе с сектором Газа погибли трое палестинцев, ранения получили 92 человека.

Об этом сообщает DW со ссылкой на Министерство здравоохранения в Газе.

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"Огнестрельное ранение в ногу получил фотокорреспондент агентства AFP, который был одет в жилет с надписью Пресса. В Газе в выстреле у журналиста обвинили израильских военных, в армии Израиля пока не прокомментировали инцидент", – говорится в сообщении.

По информации армии Израиля, около 10 000 палестинцев приняли участие в акции протеста, которая прошла 8 июня. Отмечается, что многие из них бросали камни в солдат и поджигали шины, некоторые пытались разрушить забор на границе.

Напомним, в конце 2017 президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Он лично планировал прибыть на открытие диппредставительства, но впоследствии отправил туда свою дочь Иванко. После признания США Иерусалима столицей Израиля, в регионе прошли массовые протесты и столкновения.