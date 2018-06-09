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У секторі Гази нові сутички: є загиблі

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Сутички у Секторі Гази
Сутички у Секторі Гази / Фото з відкритих джерел

У п'ятницю, 8 червня, внаслідок зіткнень з ізраїльськими солдатами на кордоні з сектором Гази загинуло троє палестинців, поранення отримали 92 людини.

Про це повідомляє DW з посиланням на Міністерство охорони здоров'я в Газі.

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"Вогнепальне поранення в ногу отримав фотокореспондент агентства AFP, який був одягнений у жилет з написом Преса. У Газі в пострілі в журналіста звинуватили ізраїльських військових, в армії Ізраїлю поки не прокоментували інцидент", – йдеться в повідомленні.

За інформацією армії Ізраїлю, близько 10 тисяч палестинців взяли участь в акції протесту, яка пройшла 8 червня. Відзначається, що багато з них кидали каміння в солдатів і підпалювали шини, деякі намагалися зруйнувати паркан на кордоні.

Нагадаємо, наприкінці 2017 року президент США Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю та розпорядився про перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалима. Він особисто планував прибути на відкриття дипустанови, але згодом відправив туди свою доньку Іванку. Після визнання США Єрусалиму столицею Ізраїлю, в регіоні відбулися масові протести та сутички.

Теги: Новини політики Новини Ізраїля Сутички Жертви Палестина
Джерело: 24 Канал
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