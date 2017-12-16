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МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВОЛОДИМИР ПУТІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як проходять вуличні та політичні баталії за Єрусалим

20:29, 16 грудня 526 Читать новость на русском

Близький Схід вже другий тиждень лихоманить, після скандального рішення Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. Жертвами запеклих сутичок між палестинцями та ізраїльськими військовим стали близько 10 людей.

Проти рішення американського президента протестують і в інших країнах. А мусульманські держави на противагу Трампу визнали східний Єрусалим столицею Палестини.

Камінням з пращі та запаленими шинами – так палестинці вже другий тиждень атакують ізраїльських військових у Єрусалимі, Секторі Гази та на Західному березі річки Йордан. Ті відповідають куди серйозніше – сльзогінним газом і бойовими кулями.

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До боротьби за Єрусалим долучилися і палестинські бойовики. Вони діють куди радикальніше – час від часу запускаючи ракети по територію Ізраїлю. Загалом жертвам нової хвилі насильства на Близькому Сході стали близько 10 палестинців. 4 ізраїльські військові застрелили вчора.

Акції протесту проти рішення американського президента щодо Єрусалима відбуваються і в інших країнах близького сходу. Зокрема у Йорданії мітингували під посольством США, а у Лівані - біля представництва ООН. Там на демонстрацію палестинські біженці привели свої дітей.

Ми спробуємо скасувати це незаконне рішення через Раду Безпеки ООН. Якщо нашу пропозицію там не підтримають, то тоді ми винесемо це питання на Генеральну Асамблею,
– сказав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Рішення Дональда Трампа викликало чималий резонанс і на міжнародній арені. Зокрема цього тижня лідери майже 60 ісламських держав на противагу американському президенту визнали Східний Єрусалим столицею Палестини. Таку резолюцію ухвалили на саміті Організації ісламського співробітництва, який відбувся у Стамбулі.

Теги: Новини політики Жертви Близький Схід Дональд Трамп Ізраїль Обстріли у Газа Реджеп Ердоган
Джерело: 24 Канал
Новини за 16 грудня
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