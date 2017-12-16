Від вогнепальної зброї в Ізраїлі загинули четверо палестинців
14:20, сьогодні 89 Читать новость на русском
Під час зіткнень з ізраїльтянами від вогнепальної зброї загинули четверо палестинців, ще 400 отримали поранення.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я Палестинської національної адміністрації, інформує "Громадське".
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Раніше повідомлялося, що запеклі зіткнення відбулись на Західному березі річки Йордан між мітингарями й ізраїльськими правоохоронцями 15 грудня.
Сутички між палестинцями та ізраїльтянами почалися після 6 грудня, коли президент США Дональд Трамп офіційно оголосив, що Вашингтон визнає Єрусалим столицею Ізраїлю.
Джерело: 24 Канал
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