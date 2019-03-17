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      В Сербии протестующие не выпускали президента из резиденции: видео с места происшествия

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      В Сербии протестующие не выпускали президента из резиденции
      В Сербии протестующие не выпускали президента из резиденции / eurointegration.com.ua

      Протестующие в столице Сербии – Белграде заблокировали администрацию президента страны и не выпускали Вучича из резиденции.

      Демонстранты отказывались расходиться, пока президент не объявит о своей отставке, сообщает государственный сербский телеканал РТС.

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      Протестующие прорвались через защитный забор, что за 70 метров от входа в здание, и добрались до дверей, перед которыми находились полицейские. Впоследствии возле здания разместили членов жандармерии.

      Протест в Сербии об отставке президента: смотрите видео


      Вместе с тем президент Сербии в это время собрал пресс-конференцию, на которой осудил вчерашний прорыв сторонников оппозиции в помещение государственной телекомпании РТС. Тогда полиции пришлось силой прогнать протестующих. Во время своего телевизионного выступления Вучич неоднократно называл лидеров оппозиции фашистами, хулиганами и ворами.

      Напомним, протестующие в Сербии в течение месяцев требуют отставки Вучича, честных выборов и свободных СМИ. Протесты начались после того, как в ноябре бандиты избили оппозиционного политика.
      blog_ava
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      Теги: Новости политики Протесты Сербия
      Источник: 24 Канал
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