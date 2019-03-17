В Сербии протестующие не выпускали президента из резиденции: видео с места происшествия

Протестующие в столице Сербии – Белграде заблокировали администрацию президента страны и не выпускали Вучича из резиденции.

Демонстранты отказывались расходиться, пока президент не объявит о своей отставке, сообщает государственный сербский телеканал РТС.

Читайте также: "Нацкорпус" и "Нацдружины" требуют наказания за коррупцию в "Укроборонпроме": фото и видео

Протестующие прорвались через защитный забор, что за 70 метров от входа в здание, и добрались до дверей, перед которыми находились полицейские. Впоследствии возле здания разместили членов жандармерии.

Протест в Сербии об отставке президента: смотрите видео



Вместе с тем президент Сербии в это время собрал пресс-конференцию, на которой осудил вчерашний прорыв сторонников оппозиции в помещение государственной телекомпании РТС. Тогда полиции пришлось силой прогнать протестующих. Во время своего телевизионного выступления Вучич неоднократно называл лидеров оппозиции фашистами, хулиганами и ворами.



Напомним, протестующие в Сербии в течение месяцев требуют отставки Вучича, честных выборов и свободных СМИ. Протесты начались после того, как в ноябре бандиты избили оппозиционного политика.