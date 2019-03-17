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      У Сербії протестувальники не випускали президента з резиденції: відео з місця події

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      У Сербії протестувальники не випускали президента з резиденції
      У Сербії протестувальники не випускали президента з резиденції / eurointegration.com.ua

      Протестувальники у столиці Сербії – Белграді заблокували адміністрацію президента країни та не випускали Александара Вучича з резиденції.

      Демонстранти відмовлялися розходитися, поки президент не оголосить про свою відставку, повідомляє державний сербський телеканал РТС.

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      Протестувальники прорвалися через захисний паркан, що за 70 метрів від входу в будівлю, і добрались до дверей, перед якими знаходилися поліцейські. Згодом біля будівлі розмістили членів жандармерії.

      Протест у Сербії щодо відставки президента: дивіться відео


      Натомість президент Сербії в цей час зібрав прес-конференцію, на якій засудив вчорашній прорив прихильників опозиції у приміщення державної телекомпанії РТС. Тоді поліції довелось силою прогнати протестувальників. Під час свого телевізійного виступу Вучич неодноразово називав лідерів опозиції фашистами, хуліганами і злодіями.

      Нагадаємо, протестувальники у Сербії протягом місяців вимагають відставки Вучича, чесних виборів і вільних ЗМІ. Протести почалися після того, як в листопаді бандити побили опозиційного політика.

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      Теги: Новини політики Сербія Протести
      Джерело: 24 Канал
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