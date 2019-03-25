В Сербии радикалы сожгли флаги ЕС и НАТО и призвали Россию: видео

В столице Сербии Белграде представители радикальной партии сожгли флаги ЕС и НАТО. Так они отметили 20-летие воздушных ударов НАТО в 1999 году в ответ на убийства косовских албанцев в Белграде.

Акцию возглавил лидер партии Воислав Шешель, который с 2003 по 2014 год провел 11 лет в тюрьме в Гааге в статусе подозреваемого в подстрекательстве к геноциду в годы гражданской войны, он и опубликовал видео на странице партии в Twitter и на YouTube.

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Шешель и его сторонники собрались на пешеходной улице. Глава партии подчеркнул, что сербы "никогда не простят бомбежек страны". После нескольких неудачных попыток с помощью легковоспламеняющейся жидкости он поджег флаги ЕС и НАТО.

Протестующие также несли баннер с надписью "враги ЕС + НАТО – Сербия". Присутствующие выкрикивали лозунги, в которых упоминали и о России. На митинге также осудили приговор в виде пожизненного заключения, который суд ООН вынес для бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича.

За что Радован Караджич получил такой приговор?Международный трибунал по бывшей Югославии 24 марта 2016 года приговорил его к 40 годам тюрьмы за военные преступления и геноцид, совершенные во время боснийской войны 1992-1995 годов. В частности, суд признал Караджича ответственным за организацию массового убийства мусульман в Сребренице в 1995 году. Караджича также признали виновным в организации нападений на мирных жителей и убийствах во время осады города Сараево. При этом суд решил снять с экс-лидера боснийских сербов одно из двух предъявленных ему обвинений в геноциде. Радован Караджич подает апелляцию на вынесенный ему ранее приговор в суд Организации Объединенных Наций в Гааге 23 апреля 2018 года. Однако в марте следующего року Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов ужесточил приговор бывшему лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу с 40 лет тюрьмы до пожизненного заключения.