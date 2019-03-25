08:46
25 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля.Слівкі: Про що мріє Путін. Ідеальні пенсіонери в Росії
      Вєсті Кремля
      20:05, 23 березня
      Вєсті.UA.Жир: Куди подівся диплом Луценка. Піраміда потреб Киви
      Вєсті.UA
      18:30, 23 березня
      Не має права на свої ж фільми: як український кінематограф перетворився на російську класику
      ЦРУ
      09:00, 22 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Віра vs атеїзм
      Згадати все
      22:40, 22 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ

      У Сербії радикали спалили прапори ЄС та НАТО і закликали Росію: відео

      1414 Читать новость на русском
      У Сербії радикали виступили проти НАТО й закликали Росію
      У Сербії радикали виступили проти НАТО й закликали Росію / Скріншот

      У столиці Сербії Белграді представники радикальної партії спалили прапори ЄС і НАТО. Так вони відзначили 20-річчя повітряних ударів, які НАТО розпочала у 1999 році у відповідь на вбивства косовських албанців у Белграді.

      Акцію очолив лідер партії Воїслав Шешель, який з 2003 по 2014 рік провів 11 років у в'язниці в Гаазі у статусі підозрюваного у підбурюванні до геноциду в роки громадянської війни, він і опублікував відео на сторінці партії у Twitterта на YouTube.

      Читайте також: Чекають моменту для нападу, – Вучич спрогнозував нову хвилю агресії на Балканах

      Шешель і його прихильники зібралися на пішохідній вулиці. Очільник партії наголосив, що серби "ніколи не пробачать бомбардувань країни". Після декількох невдалих спроб за допомогою легкозаймистої рідини він підпалив прапор ЄС і НАТО.

      Протестувальники також носили банер з написом "вороги ЄС + НАТО – Сербія". Присутні вигукували гасла, у яких згадували й про Росію. На мітингу також засудили вирок у вигляді довічного ув'язнення, який суд ООН виніс для колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича.

      За що Радован Караджич отримав такий вирок?Міжнародний трибунал по колишній Югославії 24 березня 2016 року засудив його до 40 років в'язниці за військові злочини і геноцид, скоєні під час боснійської війни 1992—1995 років. Зокрема, суд визнав Караджича відповідальним за організацію масового вбивства мусульман у Сребрениці у 1995 році. Караджича також визнали винним в організації нападів на мирних жителів і у вбивствах під час облоги міста Сараєво. При цьому суд вирішив зняти з екс-лідера боснійських сербів одне з двох пред'явлених йому звинувачень у геноциді. Радован Караджич подає апеляцію на винесений йому раніше вирок до суду  Організації Об'єднаних Націй в Гаазі 23 квітня 2018 року. Однак у березні наступного рокуМіжнародний залишковий механізм для кримінальних трибуналів посилив вирок колишньому лідерові боснійських сербів Радовану Караджичу з 40 років в'язниці до довічного ув'язнення.

      blog_ava
      Українські військові дали відсіч ворогу на Донбасі: бойовики зазнали втрат
      сьогодні
      991
      Теги: Новини політики Новини Росії Сербія НАТО Євросоюз
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чи надихне Путіна приклад Назарбаєва? – Le Figaro
      сьогодні , 08:41 Чи надихне Путіна приклад Назарбаєва? – Le Figaro
      Світові Медіа 49
      Люксембург – Україна: анонс матчу відбору Євро-2020
      сьогодні , 08:06 Люксембург – Україна: анонс матчу відбору Євро-2020
      191
      Головні новини 24 березня: жахлива ДТП з мажорами в Одесі, смерть актора на Хортиці
      сьогодні , 08:02 Головні новини 24 березня: жахлива ДТП з мажорами в Одесі, смерть актора на Хортиці
      4993
      Рейтинги кандидатів, розчаровані Кримом та як США зміцнюють український флот: топ-5 блогів тижня
      24 березня , 22:00 Рейтинги кандидатів, розчаровані Кримом та як США зміцнюють український флот: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1496
      Найсмішніші меми тижня: хот-дог Тимошенко, Нурсултан замість Астани, українська Путіна у Криму
      24 березня , 20:01 Найсмішніші меми тижня: хот-дог Тимошенко, Нурсултан замість Астани, українська Путіна у Криму
      3171
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук