У Сербії радикали спалили прапори ЄС та НАТО і закликали Росію: відео

У столиці Сербії Белграді представники радикальної партії спалили прапори ЄС і НАТО. Так вони відзначили 20-річчя повітряних ударів, які НАТО розпочала у 1999 році у відповідь на вбивства косовських албанців у Белграді.

Акцію очолив лідер партії Воїслав Шешель, який з 2003 по 2014 рік провів 11 років у в'язниці в Гаазі у статусі підозрюваного у підбурюванні до геноциду в роки громадянської війни, він і опублікував відео на сторінці партії у Twitterта на YouTube.

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Шешель і його прихильники зібралися на пішохідній вулиці. Очільник партії наголосив, що серби "ніколи не пробачать бомбардувань країни". Після декількох невдалих спроб за допомогою легкозаймистої рідини він підпалив прапор ЄС і НАТО.

Протестувальники також носили банер з написом "вороги ЄС + НАТО – Сербія". Присутні вигукували гасла, у яких згадували й про Росію. На мітингу також засудили вирок у вигляді довічного ув'язнення, який суд ООН виніс для колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича.

За що Радован Караджич отримав такий вирок?Міжнародний трибунал по колишній Югославії 24 березня 2016 року засудив його до 40 років в'язниці за військові злочини і геноцид, скоєні під час боснійської війни 1992—1995 років. Зокрема, суд визнав Караджича відповідальним за організацію масового вбивства мусульман у Сребрениці у 1995 році. Караджича також визнали винним в організації нападів на мирних жителів і у вбивствах під час облоги міста Сараєво. При цьому суд вирішив зняти з екс-лідера боснійських сербів одне з двох пред'явлених йому звинувачень у геноциді. Радован Караджич подає апеляцію на винесений йому раніше вирок до суду Організації Об'єднаних Націй в Гаазі 23 квітня 2018 року. Однак у березні наступного рокуМіжнародний залишковий механізм для кримінальних трибуналів посилив вирок колишньому лідерові боснійських сербів Радовану Караджичу з 40 років в'язниці до довічного ув'язнення.