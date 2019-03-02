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      Чекають моменту для нападу, – Вучич спрогнозував нову хвилю агресії на Балканах

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      Вучич очікує нападу Косова
      Вучич очікує нападу Косова / Фото з відкритих джерел

      Ситуація між Белградом і Приштиною стає все гострішою. У Сербії вважають, що Косово чекає зручного моменту для нападу на сербське населення на півночі краю.

      Агресивні наміри Косова підтверджують останні заяви його лідерів, заявив президент Сербії Александар Вучич в інтерв'ю національному телебаченню РТС.

      Читайте також: Загострення на Балканах: Путін серйозно пригрозив Косову через створення там армії

      Вучич впевнений, що Приштина хоче продемонструвати Белграду підтримку з боку Заходу.

      Вони хочуть сказати, що політика західних сил і їх політика полягає в тому, що тільки неподільне Косово може бути незалежним,
      – сказав він.

      Окрім того, президент Сербії стверджує, що у Косові намагаються послабити оборону на півночі. Це, за його словами, робиться для того, аби дочекатися зручного моменту і напасти на тамтешніх Сербів.

      При цьому Вучич зазначає, що Сербія і Косово вкрай далекі від компромісу, а міжнародна спільнота на це не зважає. Приштина "симулює" готовність до переговорів із Белградом, однак Сербія стримується.

      Чому конфлікт між Косовом та Сербією спалахнув із новою силою?14 грудня парламент Косова у другому читанні ухвалив законопроект про міністерство оборони. Депутати також проголосували за законопроект, який передбачає трансформацію Сил безпеки у повноцінну армію. Третій законопроект регулює службу у збройних силах Косова. Усі три законопроекти 28 грудня підписав лідер КосоваХашим Тачі. Сербія обурена – там розглядають різні можливі дії у відповідь на створення Косовом власної армії. Вірогідними варіантами є проголошення Косова окупованою територією або ж військове втручання. До слова, у самому Косові процес створення власної армії вважають історичним та незворотнім. Там також стверджують, що це рішення є цілком законним та не порушує жодних конституційних норм.

      blog_ava
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      Теги: Сербія Косово Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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