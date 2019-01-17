Загострення на Балканах: Путін серйозно пригрозив Косову через створення там армії

Після переговорів з президентом Сербії Александаром Вучичем у Белграді президент РФя Володимир Путін заявив, що рішення влади Косова утворити власну армію створює ризик дестабілізації ситуації на Балканах.

Про це повідомляє повідомляє ТАСС.

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Намір Косова сформувати власні збройні сили очільник Кремля вважає провокацією.

На жаль, за останній час косовська влада зробила серію провокаційних кроків, що серйозно загострили ситуацію, і перш за все маю на увазі заяву косовської сторони від 14 грудня про утворення так званої армії Косова,

– наголосив він.

При цьому лідер РФ назвав рішення Приштини прямим порушенням резолюції ООН, яка не допускає створення на території Косова будь-яких військових формувань, крім міжнародного оонівської контингенту.

"Подібні безвідповідальні дії керівництва Косова можуть привести до дестабілізації на Балканах", – додав Путін.

Нагадаємо, 14 грудня парламент Косова у другому читанні ухвалив законопроект про міністерство оборони. Депутати також проголосували за законопроект, який передбачає трансформацію Сил безпеки у повноцінну армію. Натомість третій законопроект регулює службу у збройних силах Косова. Усі три законопроекти 28 грудня підписав лідер Косова Хашим Тачі



До слова, у самому Косові процес створення власної армії вважають історичним та незворотнім. Там також стверджують, що це рішення є цілком законним та не порушує жодних конституційних норм