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      Загострення на Балканах: Путін серйозно пригрозив Косову через створення там армії

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      Путін звинуватив Косово у загостренні на Балканах
      Путін звинуватив Косово у загостренні на Балканах / Фото з відкритих джерел

      Після переговорів з президентом Сербії Александаром Вучичем у Белграді президент РФя Володимир Путін заявив, що рішення влади Косова утворити власну армію створює ризик дестабілізації ситуації на Балканах.

      Про це повідомляє повідомляє ТАСС.

      Читайте також: Косово створює армію: у Росії заявляють про "бліцкриг" і погрожують серйозними наслідками

      Намір Косова сформувати власні збройні сили очільник Кремля вважає провокацією.

      На жаль, за останній час косовська влада зробила серію провокаційних кроків, що серйозно загострили ситуацію, і перш за все маю на увазі заяву косовської сторони від 14 грудня про утворення так званої армії Косова,
      – наголосив він.

      При цьому лідер РФ назвав рішення Приштини прямим порушенням резолюції ООН, яка не допускає створення на території Косова будь-яких військових формувань, крім міжнародного оонівської контингенту.

      "Подібні безвідповідальні дії керівництва Косова можуть привести до дестабілізації на Балканах", – додав Путін.

      Нагадаємо, 14 грудня парламент Косова у другому читанні ухвалив законопроект про міністерство оборони. Депутати також проголосували за законопроект, який передбачає трансформацію Сил безпеки у повноцінну армію. Натомість третій законопроект регулює службу у збройних силах Косова. Усі три законопроекти 28 грудня підписав лідер Косова Хашим Тачі

      До слова, у самому Косові процес створення власної армії вважають історичним та незворотнім. Там також стверджують, що це рішення є цілком законним та не порушує жодних конституційних норм

      Теги: Косово Володимир Путін Сербія Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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