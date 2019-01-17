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      Обострение на Балканах: Путин серьезно пригрозил Косово из-за создания там армии

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      Путин обвинил Косово в обострении на Балканах
      Путин обвинил Косово в обострении на Балканах / Фото из открытых источников

      После переговоров с президентом Сербии Александаром Вучичем в Белграде президент РФ Владимир Путин заявил, что решение властей Косово создать собственную армию создает риск дестабилизации ситуации на Балканах.

      Об этом сообщает сообщает ТАСС.

      Читайте также: Косово создает армию: в России заявляют о "блицкриге" и угрожают серьезными последствиями

      Намерение Косово сформировать собственные вооруженные силы глава Кремля считает провокацией.

      К сожалению, за последнее время власти Косово сделали серию провокационных шагов, которые серьезно обострили ситуацию, и прежде всего имею в виду заявление косовской стороны от 14 декабря о создании так называемой армии Косово
      – подчеркнул он.

      При этом лидер РФ назвал решение Приштины прямым нарушением резолюции ООН, которая не допускает создания на территории Косово любых военных формирований, кроме международного ооновской контингента.

      "Подобные безответственные действия руководства Косово могут привести к дестабилизации на Балканах", – добавил Путин.

      Напомним, 14 декабря парламент Косово во втором чтении принял законопроект о министерстве обороны. Депутаты также проголосовали за законопроект, предусматривающий трансформацию сил безопасности в полноценную армию. Зато третий законопроект регулирует службу в вооруженных силах Косово. Все три законопроекта 28 декабря подписал лидер Косово Хашим Тачи.

      К слову, в самом Косово процесс создания собственной армии считают историческим и необратимым. Там также утверждают, что это решение является вполне законным и не нарушают конституционных норм

      Теги: Новости политики Сербия Владимир Путин Косово
      Источник: 24 Канал
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