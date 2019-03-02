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      Ждут момента для нападения, – Вучич спрогнозировал новую волну агрессии на Балканах

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      Вучич ожидает нападения Косово
      Вучич ожидает нападения Косово / Фото из открытых источников

      Ситуация между Белградом и Приштиной становится все острее. В Сербии считают, что Косово ждет удобного момента для нападения на сербское население на севере края.

      Агрессивные намерения Косово подтверждают последние заявления его лидеров, заявил президент Сербии Александар Вучич в интервью национальному телевидению РТС.

      Читайте также: Обострение на Балканах: Путин серьезно пригрозил Косову из-за создания там армии

      Вучич уверен, что Приштина хочет продемонстрировать Белграду поддержку со стороны Запада.

      "Они хотят сказать, что политика западных сил и их политика состоит в том, что только неделимое Косово может быть независимым", – сказал он.

      Кроме того, президент Сербии утверждает, что в Косово пытаются ослабить оборону на севере. Это, по его словам, делается для того, чтобы дождаться удобного момента и напасть на тамошних сербов.

      При этом Вучич отмечает, что Сербия и Косово крайне далеки от компромисса, а международное сообщество на это не обращает внимания. Приштина "симулирует" готовность к переговорам с Белградом, однако Сербия сдерживается.

      Почему конфликт между Косово и Сербией разгорелся с новой силой?14 декабря парламент Косово во втором чтении принял законопроект о министерстве обороны. Депутаты также проголосовали за законопроект, который предусматривает трансформацию Сил безопасности в полноценную армию. Третий законопроект регулирует службу в Вооруженных силах Косово. Все три законопроекта 28 декабря подписал лидер Косово Хашим Тачи. Сербия возмущена – там рассматривают различные возможные действия в ответ на создание собственной армии Косово. Вероятными вариантами является провозглашение Косово оккупированной территорией или же военное вмешательство. К слову, в самом Косово процесс создания собственной армии считают историческим и необратимым. Там также утверждают, что это решение является вполне законным и не нарушает никаких конституционных норм.

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      Теги: Косово Сербия Новости политики
      Источник: 24 Канал
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