В Сербии сделали скандальное заявление об Автомайдане в Украине

Сербский министр выступил с недружественными комментариями в адрес Украины. Он заявил, что события на Майдане в Киеве в 2013 и 2014 годах были спецоперацией западных спецслужб, тем самым поставив под сомнение искренность протестов против экс-президента Януковича.

Об этом заявил министр обороны правительства Сербии Александар Вулин комментируя протесты сербских водителей, передает сербская телекомпания РТС.

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На прошлой неделе из-за повышения цен на топливо в Сербии протестовали водители. Они заблокировали ряд дорог. При этом, Вулин заявил, что такие их действия являются возмутительными и неприемлемыми.

Министр добавил, что не верит в искренность водителей, и в подтверждение своего мнения сослался на опыт протестов против бывшего президента Виктора Януковича в Украине в 2013-2014 годах.

Они называли себя Автомайданом и они также блокировали дороги, провоцировали конфликты, разрушая страну по заказу западных спецслужб. Похоже, что есть люди, которые хотят повторить в Сербии то, что им удалось в Украине. Хотят дестабилизировать и разрушить Сербию. Но к счастью, лидер Сербии Вучич – не Янукович,

– заявил Вулин.

Отметим, ряд представителей сербской власти не скрывают своих пророссийских настроений. Украина неоднократно официально критиковала позицию правительства Сербии по этому поводу.