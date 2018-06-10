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В Сербии сделали скандальное заявление об Автомайдане в Украине

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Министр Сербии назвал Автомайдан в Украине заказом спецслужб Запада
Министр Сербии назвал Автомайдан в Украине заказом спецслужб Запада / Фото из открытых источников

Сербский министр выступил с недружественными комментариями в адрес Украины. Он заявил, что события на Майдане в Киеве в 2013 и 2014 годах были спецоперацией западных спецслужб, тем самым поставив под сомнение искренность протестов против экс-президента Януковича.

Об этом заявил министр обороны правительства Сербии Александар Вулин комментируя протесты сербских водителей, передает сербская телекомпания РТС.

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На прошлой неделе из-за повышения цен на топливо в Сербии протестовали водители. Они заблокировали ряд дорог. При этом, Вулин заявил, что такие их действия являются возмутительными и неприемлемыми.

Министр добавил, что не верит в искренность водителей, и в подтверждение своего мнения сослался на опыт протестов против бывшего президента Виктора Януковича в Украине в 2013-2014 годах.

Они называли себя Автомайданом и они также блокировали дороги, провоцировали конфликты, разрушая страну по заказу западных спецслужб. Похоже, что есть люди, которые хотят повторить в Сербии то, что им удалось в Украине. Хотят дестабилизировать и разрушить Сербию. Но к счастью, лидер Сербии Вучич – не Янукович,
– заявил Вулин.

Отметим, ряд представителей сербской власти не скрывают своих пророссийских настроений. Украина неоднократно официально критиковала позицию правительства Сербии по этому поводу.

Теги: протесты Новости Украины Новости политики Скандал Сербия Автомайдан
Источник: 24 Канал
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