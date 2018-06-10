У Сербії зробили скандальну заяву про Автомайдан в Україні

Сербський міністр виступив із недружніми коментарями на адресу України. Він заявив, що події на Майдані в Києві у 2013 та 2014 роках були спецоперацією західних спецслужб, тим самим поставивши під сумнів щирість протестів проти екс-президента Януковича.

Про це заявив міністр оборони уряду Сербії Александар Вулін коментуючи протести сербських водіїв, передає сербська телекомпанія РТС.

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Минулого тижня через підвищення цін на паливо в Сербії протестували водії. Вони заблокували низку доріг. При цьому, Вулін заявив, що такі їхні дії є обурливими і неприйнятними.

Міністр додав, що не вірить в щирість водіїв, і на підтвердження своєї думки послався на досвід протестів проти колишнього президента Віктора Януковича в Україні в 2013-2014 роках.

Вони називали себе Автомайданом і вони також блокували дороги, провокували конфлікти, руйнуючи країну на замовлення західних спецслужб. Схоже, що є люди, які хочуть повторити в Сербії те, що їм вдалося в Україні. Хочуть дестабілізувати і зруйнувати Сербію. Та на щастя, лідер Сербії Вучич – не Янукович,

– заявив Вулін.

Зазначимо, низка представників сербської влади не приховують своїх проросійських настроїв. Україна неодноразово офіційно критикувала позицію уряду Сербії з цього приводу.