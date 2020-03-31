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      В сеть попали концепты новой линейки вин Villa Krim

      - Читати новину українською
      Виноград / unsplash.com

      В сети всплыли инсайдерские снимки новой коллекции вин от лидера украинского алкогольного рынка винного бренда Villa Krim.

      Как не трудно догадаться, судя по фото, новая линейка будет называться "Appetite Collection" и ее главным отличием является то, что каждую из позиций производитель предлагает сочетать с определенной пищей. Об этом пишет журнал Drinks. Такие вот секретики компании удалось раскрыть заранее благодаря ловкости респондентов, на которых в компании решили протестировать новинку. Несмотря на меры предосторожности, одна из гостей успела сфотографировать концепты новой линейки вин и даже похвасталась этим в сети, опубликовав следующий комментарий: "Почувствовала себя судьбоносным человеком, выбирая этикетки для новой линейки вин @Villa Krim. На фото мой фаворит. Еще дегустация вкусненькой была, уже не дождусь увидеть в магазине".

      Очень быстро пост удалили, но скрины наша редакция сохранила и рада поделиться эксклюзивом. Правда, осталось загадкой, какой именно из концептов выбрали в Villa Krim, но что-то подсказывает, что ждать появление новинки в магазинах уже не долго. 

      Автор: Ліза Астахова
      Теги: Новости Украины Алкоголь
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