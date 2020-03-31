У мережу потрапили концепти нової лінійки вин Villa Krim
У мережі спливли інсайдерські знімки нової колекції вин від лідера українського алкогольного ринку винного бренду Villa Krim.
Як не важко здогадатися, судячи з фото, нова лінійка буде мати назву "Appetite Collection" і її головною відмінністю буде те, що кожну з позицій виробник пропонує поєднувати з певною стравою. Про це пише журнал Drinks. Такі ось секретики компанії вдалося розкрити завчасно завдяки спритності респондентів, на яких в компанії вирішили протестувати новинку. Не дивлячись на запобіжні заходи, одна з гостей встигла сфотографувати концепти нової лінійки вин і навіть похвалилася цим у мережі, опублікувавши наступний коментар: "Відчула себе доленосною людиною, обираючи етикетки для нової лінійки вин @Villa Krim. На фото мій фаворит. Ще й дегустація смачненькою була, вже не дочекаюся побачити в магазині".
Дуже швидко пост видалили, але скріни наша редакція зберегла і рада поділитися ексклюзивом. Правда, залишилося загадкою, який саме з концептів обрали в Villa Krim, але щось підказує, що чекати появи новинки в магазинах вже не довго.
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