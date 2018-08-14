В сети появилась запись разговора Трампа с экс-советницей Омаросой

Бывшая советница президента США Омароса Маниголт-Ньюман обнародовала аудиозаписи разговоров с Дональдом Трампом и главой аппарата Белого дома Джоном Келли. Оба разговора касаются ее увольнения.

Об этом сообщает ВВС.

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На них американский президент Дональд Трамп по телефону разговаривает с Омаросой. Он говорит, что узнал о ее увольнении из новостей и не хочет, чтобы она покидала пост. Женщина в ответ отметила, что руководитель аппарата Белого дома Джон Келли ей отметил, что именно Трамп хочет ее увольнения. Президент это не подтвердил.

Омароса Маниголт-Ньюман также утверждает, что ее уволили в "ситуационной комнате", где действуют усиленные меры безопасности.

Если мы оставим все так, будто мы разошлись по-дружески, то ты могла бы воспринимать этот год в Белом доме, как службу на благо нации. И тогда в будущем у тебя не будет никаких трудностей связанных с твоей репутацией,

– заявил в телефонном разговоре Джон Келли.

В Белом доме считают, что Омароса нарушила закон, записывая частные разговоры. Дональд Трамп также назвал ее очень сомнительной женщиной.