У мережі з'явився запис розмови Трампа з екс-радницею Омаросою

Колишня радниця президента США Омароса Маніголт-Ньюман оприлюднила аудіозаписи розмов з Дональдом Трампом і главою апарату Білого дому Джоном Келлі. Обидва розмови стосуються її звільнення.

Про це повідомляє ВВС.

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На них американський президент Дональд Трамп телефоном розмовляє з Омаросою. Він каже, що дізнався про її звільнення з новин і не хоче, щоб вона покидала посаду. Жінка ж відповіла, що керівник апарату Білого дому Джон Келлі наголосив, що саме Трамп хоче її звільнення. Президент це не підтвердив.

Омароса Маніголт-Ньюман також стверджує, що її звільнили в "ситуаційній кімнаті", де діють посилені міри безпеки.

Якщо ми залишимо все так, ніби ми розійшлися по-дружньому, то ти могла б сприймати цей рік у Білому домі, як службу на благо нації. І тоді в майбутньому у тебе не буде ніяких труднощів пов'язаних з твоєю репутацією,

– заявив у телефонній розмові Джон Келлі.

У Білому домі вважають, що Омароса порушила закон, записуючи приватні розмови. Дональд Трамп також назвав її дуже сумнівною жінкою.