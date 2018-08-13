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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Білий дім хоче покарати екс-співробітницю, яка записувала розмови

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Омароса Маніголт-Ньюман
Омароса Маніголт-Ньюман / telegraf.com.ua

У Білому домі в межах правового поля розглядають шляхи покарання колишньої помічниці Дональда Трампа Омароси Маніголт-Ньюман, яка записувала на диктофон розмови в адміністрації американського президента.

Про це повідомляє телеканал АВС з посиланням на працівників Білого дому. 

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Зазначається, що також Білий дім намагається не дати Ньюман розповсюджувати записи. 

Речниця Білого дому Сара Сандерс заявила, що поведінка Ньюман "свідчить про неповагу до американської національної безпеки".

Нагадаємо, колишня радниця президента США Омароса Маніголт-Ньюман в неділю заявила, що в таємниці робила запис розмов у Білому домі. Частину записів вона оприлюднила на одному з американських телеканалів. 

Теги: Новини США Дональд Трамп Новини політики Скандал
Джерело: 24 Канал
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