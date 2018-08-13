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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Белый дом хочет наказать экс-сотрудницу, которая записывала разговоры

24 Читати новину українською
Омароса Маниголт-Ньюман
Омароса Маниголт-Ньюман / telegraf.com.ua

В Белом доме в рамках правового поля рассматривают пути наказания бывшей помощницы Дональда Трампа Омаросы Маниголт-Ньюман, которая записывала на диктофон разговоры в администрации американского президента.

Об этом сообщает телеканал АВС со ссылкой на сотрудников Белого дома.

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Отмечается, что также Белый дом пытается не дать Ньюман распространять записи.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что поведение Ньюман "свидетельствует о неуважении к американской национальной безопасности".

Напомним, бывшая советница президента США Омароса Маниголт-Ньюман в воскресенье заявила, что в тайне делала запись разговоров в Белом доме. Часть записей она обнародовала на одном из американских телеканалов.

Теги: Дональд Трамп Новости США Новости политики Скандал
Источник: 24 Канал
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