В сети появились подробные характеристики Meizu 16 и Meizu Pro 16

В апреле компания Meizu представила флагманскую линейку смартфонов 15, а уже в ближайшее время на смену этим смартфонам могут прийти новые модели. По данным китайских инсайдеров, презентация новинки состоится уже в конце июля или в начале августа, кроме того в сети появились характеристики и изображения Meizu 16.

Об этом сообщает Playfuldroid.

Читайте также: Специалисты определили лучший Android-смартфон в мире: результат вас удивит

Рендеры подтверждают слухи о том, что Meizu 16 получит тонкие рамки в стиле флагманов Samsung, а вот сзади он будет мало чем отличаться от предшественника. Из ранних утечек стало известно, что задняя сторона смартфона будет выполнена из стекла.

Что касается характеристик, то обычный Meizu 16 получит 5,6-дюймовый дисплей, 8-ядерный процессор Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной памяти, внутреннее хранилище на 64/128 ГБ, аккумулятор на 3 080 миллиампер часов с поддержкой быстрой зарядки 24 Вт, двойную основную 12-мегапиксельную камеру, фронтальную камеру на 20 мегапикселей, модуль NFC и фирменную прошивку Flyme 7.5.



Рендеры подтвердили тонкие рамки у Meizu 16



Meizu 16 получит двойную основную камеру

В Pro-версии обещают экран с диагональю 6,1 дюйма, до 8 ГБ оперативной памяти, встроенную память в 256 ГБ и аккумулятор емкостью 3 600 миллиампер часов с поддержкой быстрой проводной (24 Вт) и беспроводной (10 Вт) зарядки.

Читайте также: Смартфон Huawei P20 Pro побил очередной рекорд

По данным китайских источников, Meizu 16 будет стоить 469 долларов (около 12 297 гривен) или 515 долларов (около 13 503 гривен) в зависимости от объема памяти, а Meizu 16 Pro – 579 долларов (около 15 181 гривны) или 625 долларов (около 16 387 гривен) соответственно.

Больше публикаций, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно.