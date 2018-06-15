11:22
15 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
29°C
29°C 16°C
  • суббота
    29°C 18°C
  • воскресенье
    30°C 18°C
  • понедельник
    29°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Российская Lada от Трампа. Пати лайк э рашн
Вєсті Кремля
23:47, 14 июня
Вести.UA. Фейл Порошенко. Провокационный Гройсман
Вєсті.UA
21:25, 14 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, сегодня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны

В сети появились подробные характеристики Meizu 16 и Meizu Pro 16

63 Читати новину українською
Концепт Meizu 16
Концепт Meizu 16 / mobiltelefon

В апреле компания Meizu представила флагманскую линейку смартфонов 15, а уже в ближайшее время на смену этим смартфонам могут прийти новые модели. По данным китайских инсайдеров, презентация новинки состоится уже в конце июля или в начале августа, кроме того в сети появились характеристики и изображения Meizu 16.

Об этом сообщает Playfuldroid.

Читайте также: Специалисты определили лучший Android-смартфон в мире: результат вас удивит

Рендеры подтверждают слухи о том, что Meizu 16 получит тонкие рамки в стиле флагманов Samsung, а вот сзади он будет мало чем отличаться от предшественника. Из ранних утечек стало известно, что задняя сторона смартфона будет выполнена из стекла.

Что касается характеристик, то обычный Meizu 16 получит 5,6-дюймовый дисплей, 8-ядерный процессор Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной памяти, внутреннее хранилище на 64/128 ГБ, аккумулятор на 3 080 миллиампер часов с поддержкой быстрой зарядки 24 Вт, двойную основную 12-мегапиксельную камеру, фронтальную камеру на 20 мегапикселей, модуль NFC и фирменную прошивку Flyme 7.5.

Meizu 16
Рендеры подтвердили тонкие рамки у Meizu 16

Meizu 16
Meizu 16 получит двойную основную камеру

В Pro-версии обещают экран с диагональю 6,1 дюйма, до 8 ГБ оперативной памяти, встроенную память в 256 ГБ и аккумулятор емкостью 3 600 миллиампер часов с поддержкой быстрой проводной (24 Вт) и беспроводной (10 Вт) зарядки.

Читайте также: Смартфон Huawei P20 Pro побил очередной рекорд

По данным китайских источников, Meizu 16 будет стоить 469 долларов (около 12 297 гривен) или 515 долларов (около 13 503 гривен) в зависимости от объема памяти, а Meizu 16 Pro – 579 долларов (около 15 181 гривны) или 625 долларов (около 16 387 гривен) соответственно.

Больше публикаций, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно.

Теги: Техно Китай Цены Смартфоны Meizu
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как Россия тянет Крым не в будущее, а в прошлое
сегодня, 11:00 Как Россия тянет Крым не в будущее, а в прошлое
Павло Казарін 141
Як Ахметов грабує країну: статки мільйонера досягли нових вражаючих показників
сегодня, 10:00 Як Ахметов грабує країну: статки мільйонера досягли нових вражаючих показників
Сергій Лещенко 487
Коли чекати посилення бойових дій на Сході та чим це обернеться для України
сегодня, 08:45 Коли чекати посилення бойових дій на Сході та чим це обернеться для України
Олексій Чибісов 1620
Мне не нужны "обнимашечки", – Данилюк о том, что больше всего раздражает в украинской политике
14 июня, 23:00 Мне не нужны "обнимашечки", – Данилюк о том, что больше всего раздражает в украинской политике
288
Крым не Афганистан: почему европейские страны не бойкотируют чемпионат по футболу в РФ
14 июня, 22:00 Крым не Афганистан: почему европейские страны не бойкотируют чемпионат по футболу в РФ
Блог Медіа 2196
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук