В сети показали точную карикатуру на "Путина-Брежнева"
"Значительный" успех Владимира Путина на очередных выборах президента России активно обсуждают пользователи социальных сетей.
Часто нового-старого президента России сравнивают с Леонидом Брежневым, который также фактически зубами держал власть в СССР.
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Добавим, по результатам подсчета 99% голосов на выборах президента России победу одержал действующий глава РФ Владимир Путин. За Путина свои голоса отдали 76,66% избирателей, а это 55 миллионов россиян.
Источник: 24 Канал
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