У мережі показали влучну карикатуру на "Путіна-Брєжнєва"
"Неабиякий" успіх Володимира Путіна на чергових виборах президента Росії жваво обговорюють користувачі соціальних мереж.
Часто нового-старого президента Росії порівнюють із Леонідом Брєжнєвим, який також фактично зубами тримав владу в СРСР.
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Додамо, за результатами підрахунку 99% голосів на виборах президента Росії перемогу здобув чинний очільник РФ Володимир Путін. За Путіна свої голоси віддали 76,66% виборців, а це 55 мільйони росіян.
Джерело: 24 Канал
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