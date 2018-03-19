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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Експерт дав різку оцінку результатам Собчак на виборах: Це дискредитація

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Ксенія Собчак
Ксенія Собчак / Фото з відкритих джерел

Ксенія Собчак виконала своє завдання на виборах президента Росії – вона "по руках і ногах зв'язала ліберальний політичний фланг".

Таку думку висловив політичний експерт Олександр Кинев, повідомляє "Радіо Свобода".

Він зазначив, що з однієї сторони кампанія Собчак проходила під гаслом "анти-Навальний".

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"А з іншого – потрібно було показати більшості росіян ліберальний рух з усіма його одіозними міфами масової свідомості, що викликає багато комплексів. В результаті отримати ганебний відсоток, що дозволяє заявити: "Так, хороша кампанія, але ж ніхто ці цінності не підтримує", – додав Кинев.

На його думку, Собчак провела "кампанію з дискредитації демократичного руху".

Додамо, за підсумками підрахунку 99% голосів Собчак набрала 1,66% голосів.

Нагадаємо, Україна не буде визнавати результати президентських виборів, які Росія проведе в анексованому Криму. Окрім того, Україна введе санкції проти осіб, причетних до організації цих виборів.

У Євросоюзі також заявили, що не визнають результатів виборів президента Росії в анексованому Криму.

Теги: Новини політики Новини Росії Вибори в Росії 2018 Ксенія Собчак
Джерело: 24 Канал
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