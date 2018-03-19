Эксперт дал резкую оценку результатам Собчак на выборах: Это дискредитация
Ксения Собчак выполнила свою задачу на выборах президента России – она "по рукам и ногам связала либеральный политический фланг".
Такое мнение высказал политический эксперт Александр Кынев, сообщает "Радио Свобода".
Он отметил, что с одной стороны кампания Собчак проходила под лозунгом "анти-Навальный".
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"А с другой – нужно было показать большинства россиян либеральное движение со всеми его одиозными мифами массового сознания, что вызывает много комплексов. В результате получить позорный процент, позволяет заявить: "Да, хорошая кампания, но никто эти ценности не поддерживает", – добавил Кынев.
По его мнению, Собчак провела "кампанию по дискредитации демократического движения".
Добавим, по итогам подсчета 99% голосов Собчак набрала 1,66% голосов.
Напомним, Украина не будет признавать результаты президентских выборов Россия проведет в аннексирована Крыму. Кроме того, Украина введет санкции против лиц, причастных к организации этих выборов.
В Евросоюзе также заявили, что не признают результатов выборов президента России в аннексирована Крыму