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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Эксперт дал резкую оценку результатам Собчак на выборах: Это дискредитация

56 Читати новину українською
Ксения Собчак
Ксения Собчак / Фото из открытых источников

Ксения Собчак выполнила свою задачу на выборах президента России – она "по рукам и ногам связала либеральный политический фланг".

Такое мнение высказал политический эксперт Александр Кынев, сообщает "Радио Свобода".

Он отметил, что с одной стороны кампания Собчак проходила под лозунгом "анти-Навальный".

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"А с другой – нужно было показать большинства россиян либеральное движение со всеми его одиозными мифами массового сознания, что вызывает много комплексов. В результате получить позорный процент, позволяет заявить: "Да, хорошая кампания, но никто эти ценности не поддерживает", – добавил Кынев.

По его мнению, Собчак провела "кампанию по дискредитации демократического движения".

Добавим, по итогам подсчета 99% голосов Собчак набрала 1,66% голосов.

Напомним, Украина не будет признавать результаты президентских выборов Россия проведет в аннексирована Крыму. Кроме того, Украина введет санкции против лиц, причастных к организации этих выборов.

В Евросоюзе также заявили, что не признают результатов выборов президента России в аннексирована Крыму

Теги: Ксения Собчак Выборы в России 2018 Новости России Новости политики
Источник: 24 Канал
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