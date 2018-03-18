На выборах президента России подсчитали 90% бюллетеней: Путин бьет рекорд

После подсчета 90% бюллетеней на выборах президента России действующий глава страны Владимир Путин набирает 76,41% голосов.

Об этом свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии.

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На втором месте расположился кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 12,05% голосов, за лидера ЛДПР Владимира Жириновского проголосовали 5,85% избирателей, за Ксению Собчак – 1,59% избирателей.

Такой результат пока является рекордом за всю историю президентских выборов в России. В 2004 году Путин победил на выборах с результатом 71,3%, что было рекордом до выборов-2018.

Напомним, Украина не будет признавать результаты президентских выборов России, проведенных в аннексированом Крыму. Кроме того, Украина введет санкции против лиц, причастных к организации этих выборов.



В Евросоюзе также заявили, что не признают результатов выборов президента России в аннексированом Крыму